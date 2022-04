Dominik Stuckmann: Das lief in der Dream-Date-Nacht wirklich mit Jana Maria

Im Finale von "Der Bachelor" hat es für Jana Maria trotz der körperlichen Anziehung dann jedoch nicht gereicht. Dominik entschied sich für ihre Kontrahentin Anna Rossow und hat diese Entscheidung wohl bis heute nicht bereut - Anna und er sind noch immer glücklich miteinander. Doch was lief wirklich in der Nacht der Dream Dates? Dominik wäre nicht der erste Bachelor, der es dort ordentlich krachen ließ. Wie Eva Benetatou verriet, ließ zum Beispiel auch Andrej Mangold mit ihr als im Endeffekt Zweitplatzierte nichts anbrennen. Trat der diesjährige Bachelor in dieser Hinsicht in Andrejs Fußstapfen? Jetzt packt er gegenüber RTL aus: