"Bachelor"-Dominik & Anna: Eine andere Frau bringt ihr Glück in Gefahr

Dem Bachelor einmal "in echt" gegenüberstehen, ein Foto mit ihm machen und vielleicht sogar zwei Sätze mit ihm wechseln – viele Fans der RTL-Show hatten sich auf die erste Autogrammstunde von Dominik Stuckmann (30) in einer Düsseldorfer Shopping Mall gefreut. Doch was dann passierte, überraschte alle...

Auch interessant