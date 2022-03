Gianna Nannini: Tochter & Partner - Was macht die Rocklegende heute?

Seit kurzem wird wieder fleißig in der ProSieben-Show "The Masked Singer" gerätselt - und ein Name der absolut überraschend fiel, ist Gianna Nannini. Versteckt sich die italienische Rockgöttin im Kostüm des furchteinflössenden Ork? Immerhin legte dieser bei seinem ersten Auftritt eine Wahnsinnsperformance aufs Parkett. In perfektem Italienisch sang der Promi unter der Maske "Zitti E Buoni" von Måneskin. Damit ihr noch mehr Indizien sammeln könnt, verraten wir euch, wie Gianna Nannini heute tickt!