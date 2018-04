Bachelor in Paradise: Das sind die Kandidaten!

Lange Zeit wurde spekuliert, welche Promis bei "Bachelor in Paradise" noch eimal nach der großen Liebe suchen werden. Jetzt ist es endlich offiziell!

Bachelor in Paradise: Carina Spack und Oliver Sanne sind dabei!

Beim Bachelor und der Bachelorette hat es für diese Kandidaten mit der Liebe nicht geklappt, dass soll sich jetzt ändern. Denn 14 Singles der TV-Shows reisen jetzt bis auf Koh Samui um sich endlich zu verlieben.

Mit dabei: Gleich drei Ladies, die noch in diesem Jahr um Bachelor Daniel Völz gekämpft haben. Carina Spack, Yeliz Koc und auch Lina Kolodochka wollen endlich ihren Traummann finden. Ob es diesmal klappt?

Was die Männer angeht, bekommen die Frauen einige Exemplare geboten. So sind unter anderem Oliver Sanne, Johannes Halle, Domenico De Cicco und Philipp Stehler dabei. Aber auch Christian Rauch und Marvin Osei.

Bachelor in Paradise: Findet Evelyn Burnecki einen Mann?

Die drei Ladies von Daniel Völz müssen aber mit starker Konkurrenz rechnen. Denn auch Evelyn Burnecki, Erika Dorodnova, Carolin Ehrensberger und Pamela Gil Marta wollen die Insel am Ende nicht alleine verlassen!

Die Männer und Frauen haben freie Wahl. Am Ende werden wieder Rosen verteilt. In weiner Woche von den Mädels, in der anderen von den Jungs.