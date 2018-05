Bachelor in Paradise: Evelyn Burdecki schlägt zu!

In Thailand wollen 24 Singles endlich ihr Glück finden! Am 9. Mai (20.15 Uhr) startet "Bachelor in Paradise" bei RTL. Die verschmähten Kandidaten aus den unterschiedlichen Bachelor oder Bachelorette-Staffeln gehen auf Flirtkurs. Doch bei so vielen Persönlichkeiten ist Ärger eigentlich schon vorprogrammiert. Selbst die süße Evelyn Burdecki verliert die Fassung!

Bachelor in Paradise: Was läuft zwischen Paul Janke & Carolin Ehrensberger?

Bachelor in Paradise: Evelyn Burdecki ist schockiert!

Im offiziellen Trailer zu "Bachelor in Paradise" kommt es zum Eklat. Evelyn Burdecki sitzt mit Domenico de Cicco bei einem romantischen Date. Plötzlich küsst der Single die Blondine völlig überraschend. Eine Aktion, die die 29-Jährige gar nicht witzig findet! "Du A***loch", schimpft sie und verpasst dem 35-Jährigen eine Ohrfeige. Damit hat Domenico offenbar nicht gerechnet...

Ob Evelyn Burdecki ihm verzeihen kann und sie am Ende sogar ein Paar werden? Das wird sich wohl erst zeigen...

Bachelor in Paradise: Diese Kandidaten sind bereits vergeben!

Bachelor in Paradies: Zoff zwischen den Kandidaten

Doch es sind nicht nur Evelyn Burdecki und Domenico, die aneinander geraten. Auch zwischen den anderen Kandidaten knallt es ordentlich. Auch zwischen Sebastian Fobe und Paul Janke kommt es zur Auseinandersetzung.

Doch bei all dem Drama knistert es auch gewaltig zwischen den Kandidaten. Wer am Ende als Paar zurückkehrt? Man darf gespannt sein....