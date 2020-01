Bachelor Sebastian Preuss: Heftiger Schicksalsschlag!

Mädels, stellt den Prosecco kalt! Der "Bachelor" sucht wieder nach seiner Traumfrau. Dieses Mal versucht Ex-Kickboxer sein Glück. Er will endlich ankommen. Denn er musste in seinem Leben schon einiges durchmachen...

Sebastian Preuss wuchs ohne Vater auf

Vor zehn Jahren saß Sebastian im Gefängnis. "Wir waren in München in unserem Ghetto. Wenn uns jemand blöd kam, haben wir uns halt geschlagen." Heute zeigt er sich einsichtig. "Es tut mir leid, was ich alles gemacht habe. Ich habe Schamgefühle in mir", gibt er in der ersten Folge zu.

Sebastian geriet früh auf die falsche Bahn, weil ihm habe als Kind ein männliches Vorbild fehlte. Er wuchs ohne Vater auf. "Ich hatte nie eine richtige Familie. Da meine Mutter sehr viel gearbeitet hat, war ich abends oft alleine. Das war damals sehr schlimm", erzählte er in der ersten Sendung. Sein Vater wollte keinen Kontakt. "Ich habe ihm damals Briefe geschrieben, aber darauf erhielt ich keine Antwort. Es ist verletzend, wenn ein Elternteil nichts von einem wissen möchte."

Todes-Drama um Sebastian Preuss' Bruder

Doch damit nicht genug. "Mein Bruder ist vor sechs Jahre an einer Überdosis Fentanyl gestorben", offenbarte er. "Wir haben uns sehr gut verstanden und sahen uns auch sehr ähnlich. Mein Bruder hat auch immer nach Aufmerksamkeit gestrebt. Er ist halt in diese Drogen-Schiene geraten. Ich habe ihm versucht, zu helfen mit dem Sport, aber das hat nicht gewirkt." Seinen Tod hat Sebastian bis heute nicht überwinden. "Es war der schlimmste Moment meines Lebens."

