Sebastian Preuss: So tickt der geheimnisvolle „Bachelor 2020“

Ab 8. Januar 2020 schlagen Frauenherzen wieder höher, denn Sebastian Preuss begibt sich in Mexiko auf die Suche nach der großen Liebe. In der 10. Jubiläumsstaffel von „Der Bachelor“ überrascht „RTL“ mit der Wahl des Münchener Bachelors. Der neue Rosenkavalier ist nämlich längst kein Unbekannter mehr.

Name: Sebastian Preuss

Geburtsjahr: 1990

Größe: 191 cm

Haarfarbe: Blond

Augenfarbe: Blau

Motto: „Sei glücklich und zufrieden und denk‘ immer positiv“

Drei-Tage-Bart, stahlblaue Augen und blonde Haare: Der Mann, um den im Januar 2020 die 22 auserwählten Ladies kämpfen werden, ist ein echter Leckerbissen. Als Unternehmer und Kickbox-Weltmeister steht der neue Bachelor Sebastian Preuss obendrein mit beiden Beinen fest im Leben! Doch hinter der schönen Fassade verbirgt sich eine krasse Vergangenheit. Wer ist der Rosenkavalier Sebastian Preuss in Wirklichkeit?

"Der Bachelor 2020“: Sebastian Preuss privat

Attraktiv ist Sebastian Preuss allemal, doch was steckt eigentlich hinter der schönen Fassade des neuen Rosenkavaliers. Ursprünglich stammt aus der bayrischen Landeshauptstadt München. Als Ur-Bayer verbringt er seine Freizeit trotzdem am liebsten beim Wandern und Klettern in der bayrischen Natur. Mit seinen 29 Jahren hat Sebastian Preuss im Leben schon einiges erreicht, denn der attraktive Blonde kann sich stolz als Chef eines eigenen Malerbetriebes mit drei Angestellten bezeichnen.

Doch das ist noch längst nicht alles, denn statt Pinsel zu schwingen, stülpt sich Sebastian Preuss in seiner Freizeit lieber die Boxhandschuhe über. Bereits seit zehn Jahren steht der 1,91 große Ur-Münchener als Profi-Kickboxer im Ring. Nach mehreren deutschen Meistertiteln kann sich Sebastian Preuss seit 2018 als Weltmeister im Kickboxen seiner Klasse bezeichnen. Nicht schlecht für 29 Jahre! Wäre da nicht ein finsteres Geheimnis, das sich hinter der erfolgreichen Laufbahn versteckt.

Bachelor Sebastian Preuss war im Knast

Hinter dem gebürtigen Münchener liegen harte Zeiten. Seine Kindheit verbrachte Sebastian Preuss mit seiner alleinerziehenden Mutter und zwei Geschwistern in München. Aufgrund der Abwesenheit seiner arbeitenden Mutter, stand Sebastian früh auf eigenen Beinen. Mit „ “ sprach der 29-Jährige offen und ehrlich über die Erlebnisse seiner Kindheit: „Meine Mutter war alleinerziehend mit drei Kindern – unter anderem mir. Sie war sehr viel am Arbeiten, wollte immer unabhängig von anderen sein. Darum hatte sie nicht immer die Augen auf uns und ich bin mal irgendwo abgerutscht, habe mich an falsche Freunde drangehängt und hab mich dann geschlagen für andere Freunde und das hat sich alles aufgestaut.“

"Der Bachelor": Neue Details zur Jubiläumsstaffel!

So geriet der Ur-Münchener bereits mit zarten 14 Jahren auf die schiefe Bahn. Nach mehreren Anzeigen wegen Körperverletzung landete Sebastian Preuss pünktlich zu seinem 19. Geburtstag im Knast. Statt Torte gab es Brot und Wasser, doch die Lektion hielt fürs Leben. Nicht zuletzt dank des professionellen Boxens fand Sebastian Preuss zurück ins Leben!

Sebastian Preuss: Das ist seine Traumfrau!

Heute möchte der 29-jährige Unternehmer die problematischen Zeiten endgültig hinter sich lassen: „Alles, was hinter mir liegt, kann ich leider nicht mehr ändern – ich kann es nur besser machen. Daran arbeite ich jeden Tag.“ Dafür begibt sich Sebastian Preuss als frischgebackener Rosenkavalier im Januar auf die Suche nach der großen Liebe. Nach zwei gescheiterten Beziehungen möchte der Kickbox-Weltmeister in Mexiko endlich die Frau fürs Leben finden. Da wäre noch interessant zu wissen, was seine Traumfrau denn alles mitbringen muss. Ein gepflegtes Äußeres und eine gesunde Lebensweise, aber auch ein gutes Herz, Loyalität und Ehrlichkeit stehen ganz weit oben auf seiner Dating-Liste. Kein Wunder, denn auch der „Bachelor 2020“ hat seine Vergangenheit offen und ehrlich dargelegt! Jetzt müssen die Ladys auspacken…

