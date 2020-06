Bachelorette 2014: Wird es zwei Bachelorettes geben?

Anna Christiane Hofbauer sucht ab dem 16. Juli einen Mann und sie ist nicht alleine. Es könnte sein, dass auch ihre Schwester sich unter den Kandidaten umsieht. Denn wie die Bild berichtet, soll auch sie sich bei "Die Bachelorette" verlieben!

Anna Christiana Hofbauers männlicher Vorgänger, Bachelor Christian Tews, hatte in der Sendung regelmäßig Verstärkung von seinem Bruder. Der kam bei den Kandidatinnen ebenfalls gut an, war aber schon vom Markt. Er hat eine Frau und ein Kind.

Bei der Bachelorette ist das anders: Ihre kleine Schwester hat gerade ihr Abitur gemacht und tanzte auf dem Abschlussball angeblich alleine. Warum also nicht die Situation ausnutzen, dass die Schwester gerade 20 Männer an der Angel hat? Es liegt also nahe, dass sie als die zweite Bachelorette die Kandidaten-Runde aufmischt.

Der Sender selbst äußert sich generell nicht zu Gerüchten über die Sendung: "Wir kommentieren Gerüchte nicht und geben die Bachelorette zum Sendestart bekannt", so Mandy Berghoff, die Pressesprecherin des Senders gegenüber InTouch Online.