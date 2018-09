Bachelorette-Alex: Große Zweifel vor dem Finale!

Reddit this

Heute Abend vergibt "Bachelorette" ihre letzte Rose. Als klarer Favorit geht Alex Hindersmann ins Rennen. Er durfte Nadine nicht nur als erstes, sondern auch am häufigsten küssen. "Wenn ich sie sehe, dann geht mein Herz auf", gab er in der Sendung zu. Doch so sicher war sich Alex nicht immer. Der schüchterne Fitnesstrainer hatte während der Show große Zweifel...

Ehrliche Beichte vor dem Finale

"Ich glaube, jeder hatte mal einen Punkt an dem er gezweifelt hat, ob er es weiter durchzieht. Das bringen schon die Umstände mit sich", gab er im Interview mit "trèsCLICK" zu. Doch er schmiss nicht das Handtuch – und lernte Nadine immer besser kennen. "Es hat sich einfach entwickelt. Ich fand sie in der letzten Bachelor-Staffel schon interessant und das hat sich im Laufe der Zeit auf Korfu und auch jetzt danach weiter bestätigt."

Alex' Haare sorgen für Lacher

Außerdem plauderte Alex noch über seinen ungewöhnlichen Look in Folge 6. Nach der Ausstrahlung machte sich das ganze Netz über seine merkwürdige Föhnfrisur lustig. "Das sieht aus, als hätte ihm jemand auf den Kopf gekackt" und "Wann ist Alex zum schwulen Friseur mutiert?", lauteten nur einige der "netten" Kommentare. Alex konnte die ganze Aufregung überhaupt nicht nachvollziehen. "Ich fand sie gar nicht so schlecht. Aber wenn das schon reicht, um die Menschen zum Lachen zu bringen, dann trag ich sie gerne wieder. Es wird viel zu wenig gelacht. Frauen können auch 10 verschiedene Frisuren tragen und keinen interessiert es…"

Doch auch die Horror-Frise ändert nichts an Alex' Favoritenstatus. Er hat mit Abstand die meisten Follower auf . Über 160.000 Abonnenten folgen ihm mittlerweile. "Ihr beiden passt perfekt zusammen. Wie die Faust aufs Auge", schreibt ein Fan auf seinem Account. Ein anderer ist sich sicher: "Du wirst gewinnen!". Mal sehen, ob seine Anhänger Recht behalten...