"Bachelorette"-Jennifer Saro: Jetzt zeigt sie ihren neuen Freund!

Während sich Jennifer Saro über ihr Liebesleben nach der Trennung von Fynn Kunz bedeckt hielt, zeigt sich ihr Ex bereits seit Wochen öffentlich mit seiner Neuen. Doch wer glaubt, Jennifer würde sich an den Pärchenfotos ihres Verflossenen stören, täuscht gewaltig. Auch sie scheint mittlerweile ihren Mr. Right gefunden zu haben!

Auf Instagram postete die einstige Schnittblumen-Verteilerin jetzt ein Foto, das mehr sagt als tausend Worte. In ihrer Story ist zu sehen, wie ein Mann im Auto die Hand auf ihren Oberschenkel legt und sie diese mit ihrer festhält. Wenn das mal nicht eindeutig ist – Jennifer Saro ist frisch verliebt!