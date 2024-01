"Bachelorette" Jennifer Saro & Fynn Kunz: Trennung! Das ist der Grund

Auch Fynn meldet sich via Instagram zu Wort. Er sei dankbar für die Zeit mit Jenny und ihrem Sohn "Keksi". "Ich habe zwei wunderbare Menschen kennengelernt, mit denen ich die letzten Monate viel erlebt und durchgemacht habe, was ich mir niemals hätte ausmalen können...", schreibt er in seinem ausführlichen Statement. Auch wenn er sich ein Happy End gewünscht hätte. "Ich bin jemand, der niemals aufgibt und alles versucht, aber manchmal muss ich auch akzeptieren, dass ein Punkt gekommen ist, wo man einfach akzeptieren muss. Ich wünsche Jenny und ihrem Geschenk vom Himmel nur das Beste auf dieser Welt!" Für Fynn steht fest: "Das ist Leben... hinfallen... aufstehen... weitermachen!"

