Bachelorette Sharon Battiste: Heimlicher Gewinner enthüllt

Sie protzen, sie grabschen sogar – oder glänzen durch dümmliche Aussagen wie die von Kandidat Max, der die bildhübsche Sharon „sexuell nicht so anziehend“ findet, denn, gibt er fachmännisch preis: „Sie könnte schon ein bisschen mehr Arsch und mehr Brüste haben!“ Puh... Und Tim D. (zum Glück schon raus) stellte in der Männerrunde klar: „Wenn sie nach mir noch einen anderen küsst, dann wäre es für mich vorbei!“ Ups, da hat sich der Gute wohl im Format vertan! Leider ahnt die Bachelorette nichts von solchen Macho-Sprüchen, denn ins Gesicht sagt ihr so was natürlich keiner …