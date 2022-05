"Bachelorette" Sharon Battiste: Schlüpfrige Beichte! Damit bricht sie alle Tabus

Nach den öden Auftritten ihrer Vorgängerinnen will Sharon "ein bisschen Bums in die Bude bringen", verkündet sie verheißungsvoll. Apropos: Auch mit dem Thema Sex geht Sharon eher offensiv um! Die Zuschauer können sich also endlich auf brandheiße Insider-Infos zu den Momenten hinter verschlossenen Türen freuen, denn, so Sharon: "Wenn’s passt, habe ich überhaupt kein Problem damit, darüber zu sprechen. Auch gern im Detail. Ich habe auch gern Sex."

Keine Frage, die Halb-Jamaikanerin weiß, wie man sich die Aufmerksamkeit des Publikums sichert – was auch an ihrem TV-Hintergrund liegt: In der RTLZWEI-Serie "Köln 50667" hat sie drei Jahre lang viele absurde Dramen durchgespielt. Überraschende Liebes-Wendungen dürften sie in der Show also kaum aus der Ruhe bringen.

Aber auch mit Offenheit in ernsthafteren Angelegenheiten kann Sharon punkten: Sie leidet unter kreisrundem Haarausfall, für viele Frauen ein Tabuthema, das sie aber auf ihrem Instagram-Kanal ganz selbstverständlich zur Sprache bringt. Wenn’s bei "Bachelorette" gut läuft, kriegen ihre Fans dort auch bald Sharons Traummann zu Gesicht: Die Wahl-Kölnerin will sich nach acht Jahren endlich wieder verlieben.