Jessica Haller: Jetzt lüftet sie ihr süßes Baby-Geheimnis!

Die ehemalige Bachelorette Jessica Haller schwebt aktuell im absoluten Familien-Glück. Sie und ihr damaliger Bachelorette-Zweitplatzierter Johannes Haller genießen ihre Zeit als frischvermählte Eheleute mit ihrer gemeinsamen Tochter Hailey-Su in voll Zügen. In ihrer Wahlheimat Ibiza haben sie nun auch endlich ihr Traumhaus gefunden und könnten nicht glücklicher sein. So glücklich, dass Jessica nun ihr süßes Baby-Geheimnis nicht mehr für sich behalten kann.