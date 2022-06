"Bachelorette" Sharon Battiste: Traurige News nach der ersten Sendung

Die Suche nach der großen Liebe hat endlich wieder begonnen. Diesmal suchte die schöne Sharon Battiste nach dem Mann fürs Leben. 20 Kerle buhlen um das Herz der Beauty und am 15. Juni war endlich der große Auftakt. Doch der sorgte auch für eine nicht so schöne Überraschung. Denn die Quote lässt zu wünschen übrig.