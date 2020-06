Bar Refaeli: Neue Modelshow auf ProSieben

Natürlich stellt die Israelin keine Konkurrenz für Heidis GNTM dar. Weil es angeblich keine Castingshow ist.

Um das Preisgeld ranken sich viele Gerüchte. Eine Million Dollar soll das Siegermädchen bei Bar Refaeli bekommen. Ein "Verantwortlicher" der Show "Million Dollar Shooting Star" erklärte den Namen der Show aber ganz anders. "Das bezieht sich auf die Chance der Siegerin, irgendwann im Modegeschäft eine Million zu verdienen".

Mit dabei sind Modelagent Peyman Amin (41) und Fotograf Oliver Gast.

Zusammen suchen sie mit Bar Refaeli ein Fotomodel der ganz besonderen Art. Eine Frau, die auf jedem Foto glänzt. Ob auf dem höchsten Berg, mit dem wildesten Tier oder in der heißesten Sauna. Dafür müssen die Mädchen gar nicht die perfekten Maße haben. Nur 1,60 Meter? Kein Problem! Hauptsache fotogen und talentiert.

Angeblich gibt es zehn Kandidatinnen, die zehn Fotoshootings durchlaufen müssen. Jede Gewinnerin der einzelnen Shootings legt dann symbolisch 100.000 Dollar Preisgeld in einen Safe. Über die Gewinnerin der einen Million entscheiden dann die Zuschauer zu Hause.

Ob es die Million wirklich gibt, bleibt unklar...

Mehr Star-News gefällig? So seid Ihr immer up to date:

Abonniert unseren Newsletter!

Oder stöbert auf unserer News-Seite!