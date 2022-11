Barbara Meier: Juhu, ihr zweites Baby ist da!

Weiter gibt "Marie-Therese" in dem Post einen Hinweis darauf, woher ihr und der Name ihrer kleinen Schwester kommen: "PS: Genau wie mein Vorname ist auch der Vorname meiner kleinen Schwester inspiriert von unseren Vorfahren. Es ist toll, dass wir so ein kleines Andenken an sie bewahren können."

Unter dem Foto häufen sich Glückwünsche von Barbaras prominenten Freundinnen. So schreibt Sylvie Meis: "Vom Herzen Gratulation meine Liebe!" und Tänzerin Isabel Edvardsson gratuliert den frischgebackenen Eltern ebenfalls: "Herzlichen Glückwunsch liebe Barbara!! Ich freue mich sehr für euch!!!"

Barbara Meier gewann 2007 die zweite Staffel von "Germany's next Topmodel". Seht im Video die krassesten Verwandlungen nach dem legendären Umstyling!