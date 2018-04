Barbara Meier & Sergiu Luca: Spiel mit dem Feuer! Was läuft da wirklich?

Werden SIE das nächste Liebespaar? Zwischen Barbara Meier und Sergiu Luca knistert es hinter den Kulissen offenbar gewaltig...

Let’s Dance“ ist ein gefährliches Spiel mit dem Feuer: Schnell wird aus einem Tanz- ein echtes Liebespaar. Das war schon bei Rebecca Mir uns Massimo Sinato so - und auch bei Gil Ofarim und Ekaterina Leonova soll es in der letzten Staffel ordentlich gefunkt haben. Gibt es jetzt etwa bald das nächste "Let's Dance"-Pärchen?

„Für diese kurze Zeit ist alles drum herum weg, dann gibt es nur noch den Song und uns“, bestätigt Sänger Gil Ofarim (35), Sieger der letzten Staffel. Genau dieses UNS kostete ihn wohl seine Ehe. Von Anfang an wurde ihm und Tänzerin Ekaterina Leonova (30) eine Affäre angedichtet. Jetzt lässt sich Gil von der Mutter seiner beiden Kinder scheiden. Verena (31) ist schon auf Wohnungssuche.

Hat es zwischen Barbara und Sergiu gefunkt?

Auch bei Tänzer Massimo Sinató (37) und Rebecca Mir (26) schlug Amor zu, obwohl sie zu dem Zeitpunkt vergeben waren. In der aktuellen Staffel scheint was zwischen Barbara Meier (31) und Sergiu Luca (36) zu laufen. Zwischen dem Model und dem Profi-Tänzer knisterte es beim letzten Tanz – einer heißen Rumba – derartig, dass sogar die sonst so kritische Jury ganz aus dem Häuschen war.

Besonders pikant: Nicht nur Barbara Meier ist in einer festen Beziehung, Sergiu Luca ist sogar Papa eines kleinen Sohnes und verheiratet mit Tänzerin Regina Luca. Bleibt zu hoffen, dass die Funken bei den beiden die Funken nur auf dem Tanzparkett sprühen...