Barbara Schöneberger: Ärger mit der Polizei!

Die Moderatorin berichtet selbst von dem Tag, der ihr so in Erinnerung geblieben ist. Nicht Barbara, sondern einer der Anwesenden öffnete die Tür: "Es waren noch ganz viele Leute im Garten. Und ich war oben und ich rief dann immer runter: ,Wer ist denn an der Tür? Wer ist denn da? Jetzt sag doch mal, wer da ist!‘" Bei der Antwort, die sie dann schließlich bekam, machte sie ganz schön große Augen. Der Gerichtsvollzieher ermahnte sie wegen unbezahlter Strafzettel.

"Der hielt mir dann so die Forderung hin und wollte das Geld dann direkt in bar haben." Wie peinlich! Aber Barbara nimmt’s gelassen. "Es passiert einem ja letztendlich nichts."