Barbara Schöneberger: Beauty-Wahn! Ihre Fans sind sprachlos

Damit hat nun wirklich niemand gerechnet! Die sonst so selbstbewusste Barbara Schöneberger zweifelt aktuell mehr denn je an ihrem Aussehen, wie die 48-Jährige gegenüber der Online-Plattform "VIP.de" verriet. "Ich habe in letzter Zeit schon versucht, in meinem Gesicht, am Hals und Dekolleté schon alles zu machen, was legal ist", plauderte die energiegeladene TV-Legende aus. Was das konkret bedeutet, verrät die Wahl-Berlinerin in ihrem Magazin "BARBARA". Doch ein Detail verriet Barbara ganz offen im Interview mit "VIP.de", denn statt sich auf hautverjüngende Cremes zu verlassen, setzt sie eher auf eine Laser-Therapie, die die Hauterneuerung anregen soll.

Es muss eine bittere Enttäuschung für die Fans und Bewunderer von Barbara Schöneberger sein, denn eigentlich war die stets gut gelaunte Entertainerin immer stolz auf ihr natürliches Äußeres. Doch der Beauty-Druck der Branche scheint auch vor ihr nicht Halt zu machen...