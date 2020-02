Barbara Schöneberger: Figur-Frust! Jetzt kommt die ganze Wahrheit raus

Figurprobleme? Da steht (45) doch locker drüber! Zumindest möchte sie gerne so rüberkommen, als mache sie sich um ihre Linie kaum Gedanken. Allerdings sickert in Interviews immer mal wieder durch, dass ihr die Optik doch nicht ganz so unwichtig ist…

Klar, Barbara sieht immer super aus, mal mit ein bisschen mehr, mal mit ein bisschen weniger auf den Hüften. Das Gewichts-Jo-Jo geht schon seit Jahren so, mal nimmt Barbara ab, dann wieder zu. Sie selbst sieht das aber, laut eigener Aussage, ganz anders! „Mein kleinstes Kind ist fünf, das heißt, ich würde mal sagen, ich bin seit drei Jahren immer gleich“, behauptete sie mal im Interview. Überhaupt vermittelt sie auffallend oft den Eindruck, sich um Nebensächlichkeiten wie die Anzeige ihrer Waage keine Gedanken zu machen. Vorbildlich eigentlich. Doch so ganz mag man ihr diese lässige Einstellung nicht . Denn sie tut sich einiges an, um fit zu bleiben, trainiert zum Beispiel fleißig mit der dänischen Olympia-Sportlerin und Personal Trainerin Micha Østergaard. Außerdem achtet sie durchaus auf ihre Ernährung – in ihrer -Abo-Liste finden sich diverse Healthy-Food-Profile. Hinzu kommt die bemerkenswerte Beharrlichkeit, mit der sie immer wieder auf die Themen Diäten und Körpergewicht zu sprechen kommt.

Schiebt Barbara Schöneberger Body-Frust?

Vor allem die schlanken Formen anderer Frauen scheinen es ihr angetan zu haben. Jedenfalls überschüttet sie bei ihrem Podcast-Talk „Mit den Waffeln einer Frau“ die Gäste förmlich mit Komplimenten. Geradezu euphorisch klingen ihre Lobpreisungen – und beziehen sich ganz gezielt auf Äußerlichkeiten. „Also du hast einen der schönsten Körper, die ich kenne“, bejubelte sie beispielsweise kürzlich Schauspielerin (56). „So schöne Schultern und die Verteilung von Schultern und Hüfte…“ Schwang in ihren nächsten Worten vielleicht sogar ein Anflug von Neid mit? „Ich hingegen war nie eine leichte Elfe – mich könnte nicht mal ein Klitschko hochheben, ich bin nicht zumutbar!“

Die superschlanke (28) wurde ebenfalls Ziel einer überschwänglichen Schwarm-Attacke: „Ich habe dich in deinem Video gesehen, da hast du so einen transparenten Body an – wenn eine einen Body tragen kann, dann doch du!“ Und weiter: „Ich finde ja, dein Körper hat einen Grad an Perfektion, da wirkt nie etwas billig! Das, was du hast, ist makellos!“ Und auch bei (39) ließ Babsi sich nicht lumpen: „Als ich dich beim ESC auf der Bühne gesehen habe, sahst du so aus, als hättest du viel trainiert, damit deine Beine so aussehen! Ich kann auch jetzt die ganze Zeit nur auf deine Beine gucken!“

Hat Barbara etwa eine leichte, etwas wehmütige Body-Obsession? Die bringt sie wenigstens so charmant rüber, dass sich bestimmt niemand drüber beschwert. Denn wer hört schließlich nicht gern Komplimente?

