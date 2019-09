Barbara Schöneberger: Dieses Outfit sorgt für Hohn und Spott!

Am Wochenende flimmerte mal wieder "Denn sie wissen nicht, was passiert" über die -Bildschirme. Doch die Zuschauer achteten vor allem auf eins: Barbara Schönebergers Outfit...

"Noch nie war eine Frau so unvorteilhaft gekleidet wie die Schöneberger"

Die Moderatorin wählte einen Jeans-Overall, der an einigen Stellen etwas zu knapp saß. In den sozialen Medien hagelte es Hohn und Spott. "Ach herrje! Schöneberger im Fremdschäm-Outfit bei der Starnacht am Wörthersee. Beim Durchzappen hab ich Augenkrebs bekommen! Ich dachte immer, die hätten beim Fernsehen Stylisten" und "Noch nie war eine Frau so unvorteilhaft gekleidet wie die Schöneberger, dazu kommt, dass das HD nicht ihr bester Freund ist", lauteten nur einige der fiesen Kommentare.

Barbara Schöneberger sorgte mit ihrem Overall für Diskussionen Foto: TVNOW / Guido Engels

Da wurde es fast zu Nebensache, dass Barbara im Laufe der Sendung sogar mit Spielpartner im Bett landete. Die beiden mussten sich eine Matratze teilen, die jedes Mal kleiner wurde, wenn sie eine Frage falsch beantworteten. Am Ende lagen Barbara und Günther sogar übereinander! "Thea, es ist nicht so, wie du denkst", rief er seiner Frau scherzhaft zu. Doch all das nützte nichts. Am Ende konnten sich ihre Gegner die Ehrlich Brothers durchsetzen - und gewannen 50.000 Euro für eine Kandidatin aus dem Publikum.

