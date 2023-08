Barbara Schöneberger: Jetzt schießt sie gegen Rúrik Gíslason!

Rúrik Gíslason ist allseits beliebt und wird von den Frauen verehrt. Doch das kann Barbara Schöneberger nicht verstehen. In ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" spricht die quirlige Blondine mit ihrem Studiogast Michael Mittermeier über den isländischen Schönling. Für den Comedian steht eins fest: "Das ist so ein Mann, vor dem stehst du und sagst: Gott, was hast du an uns allen falsch gemacht?" Voller Ehrfurcht und ein Hauch von Neid scheinen bei dem 57-Jährigen mitzuschwingen.

Doch das kann Barbara Schöneberger nicht nachvollziehen. "Rúrik Gíslason ist mir too much", sagt sie plump. "Überhaupt nicht. Nein. Interessiert mich gar nicht. Den kannst du mir nackt auf den Bauch binden. Furchtbar. Sehr nett, aber um Gotteswillen nein. Echt?! Nein. Auf keinen Fall", führt sie voller Abneigung weiter aus. Oha! Das wird der skandinavische Frauenschwarm gar nicht gern hören. Schließlich bekommt der Fußballer selten so heftige Körbe. Eher im Gegenteil! Rúrik Gíslason hat die Qual der Wahl bei den Frauen...

Doch es ist nicht das erste Mal, dass Barbara Schöneberger zum Rundumschlag ausholt. Promis wie Heidi Klum, Tom Kaulitz und Daniela Katzenberger wurden bereits Opfer einer fiesen Läster-Attacke der Moderatorin.