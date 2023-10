Barbara Schöneberger: Jetzt stellt sie Thomas Gottschalk bloß

Dass Barbara ausgerechnet über ihren alten Freund auspackt, ist erstaunlich. Hat sie doch sonst immer in den höchsten Tönen von dem Moderator geschwärmt. "Er ist für mich so ein Star, der mich schon in meiner Kindheit so beeinflusst hat", plauderte sie noch vor einiger Zeit aus dem Nähkästchen. Was der Entertainer wohl dazu sagt? Sicherlich kann er es verkraften, wenn seine liebe Barbara ihn auf die Schippe nimmt …