Barbara Schöneberger: Süße Beichte! Darum bewundert sie Helene Fischer

"Wir hatten ja mal Helene Fischer hier. Und Helene Fischer ist einen Tag vorher dagewesen. Und die hat, glaube ich, drei oder vier Lieder hier gesungen und die hat sie am Tag zuvor geprobt", erinnert sie sich begeistert zurück. "Und da dachte ich mir, ich hätte gerne diese Disziplin, weil ich verlasse mich immer auf mein Talent. Aber Talent ist der größte Feind der Exzellenz. Und manchmal denke ich mir, ich wäre so gerne etwas disziplinierter, etwas mehr Helene Fischer."

Dabei würde Barbara sich so gerne einige Wünsche erfüllen! "Ich habe eine Konstitution wie ein Pferd, aber ich habe nicht so viel Disziplin. Aber ich hätte gerne mehr Disziplin und mehr so dieses ´Jetzt nehme ich mal Tanzunterricht, jetzt nehme ich mal Gesangsunterricht, jetzt nehme ich mal mehr ab´ oder, weißt du, solche Sachen. Das kriege ich irgendwie alles nicht hin...", gesteht sie in "Das Quiz" (ARD). Ein Umstand, der die 49-Jährige manchmal ganz schön nervt!

Ja, wenn es um Disziplin geht, kann Helene Fischer wirklich niemand etwas vormachen! Die Schlagersängerin trainiert unglaublich hart und lässt sich sogar von Verletzungen nicht aufhalten...