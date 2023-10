Barbara Schöneberger: Total fertig! Sie weiß einfach nicht mehr weiter

Was völlig verrückt klingt, meint Tausendsassa Babsi todernst. Im Krankenhaus kann sie endlich mal abschalten: keine Moderation vorbereiten, nicht stundenlang in der Maske sitzen, keine Sendung aufzeichnen. Stattdessen: sterile Stille – sofern sie nicht von schnarchenden Bettnachbarn unterbrochen wird. Barbaras Empfehlung: "Eine Operation, bei der man Propofol bekommt. Es klingt bescheuert, aber du denkst plötzlich: 'Ich liege hier einfach zwei Stunden und muss Ruhe geben. Ich kann nicht ans Telefon und bin für niemanden zuständig'", erzählt sie jetzt in der "NDR Talk Show".

Ein wirklich guter Tipp? Zu Risiken und Nebenwirkungen des ungewöhnlichen Erholungsrezepts lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker – oder Barbara Schöneberger!