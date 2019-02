Barbara Schöneberger: Trennung! Jetzt ist sie weg!

Moderation, Konzertauftritte, Familie – ja, Barbara Schöneberger scheint alles zu können und bisher mühelos unter einen Hut zu bringen. Ihr Anspruch an sich: „Ich will eine gute Hausfrau und eine geile Braut sein.“ Auch für andere Männer? Dabei ist sie seit neun Jahren mit dem Unternehmer Maximilian von Schierstädt (45) verheiratet.

Das Paar hat zwei Kinder (6, 8). Nach außen hin sieht alles nach heiler Welt aus. Doch hinter den Kulissen spielt sich ein Ehedrama ab: Trennung! Sie ist weg – mal wieder! Wie konnte es nur dazu kommen?

Barbara Schönerberger packt mal wieder ihre Koffer

macht sich allein auf Reisen. Ab dem 9. März wird sie mit ihrem Musikprogramm durch Deutschland tingeln (Karten unter www.eventim.de) und von ihrem Mann getrennt sein. Wie sehr muss die ständige Abwesenheit der Münchnerin ihre Ehe belasten? Wohl kaum ein Mann verbringt gerne mehrere Wochen getrennt von seiner Frau.

Barbara Schöneberger: Pikantes Video! Sie spricht von Scheidung!

Das ist nicht das Einzige, was Maximilian von Schierstädt übel aufstoßen dürfte. Der Unternehmer, der ebenfalls viel arbeitet, muss sie mit anderen Männern teilen! In aller Öffentlichkeit flirtet die Schöneberger. So schwärmte sie von „ “-Star Wotan Wilke Möhring (51): „Da wär ich auch gern mal Leiche.“ Über US-Schauspieler (53, „Grey’s Anatomy“) schrieb sie im Internet: „Ich habe versprochen, mit ihm nach L. A. durchzubrennen.“

Fremdflirten? „Absolut erlaubt“, findet sie! Dass sie es mit der Treue nicht so genau nimmt, verriet sie selbst. „Ich glaube, alle kommen in einer Partnerschaft irgendwann an den Punkt, wo sie überlegen müssen, wie genau sie das nehmen mit der Treue.“ Offene Worte von einer Frau, die seit Jahren in festen Händen ist.