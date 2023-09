Barbara Schöneberger: TV-Aus! Sie verlässt die große Bühne

Bereits am Donnerstag ist es soweit! Der Deutsche Fernsehpreis wird wieder verliehen. Und auch dieses Jahr sind wieder eine Reihe hochkarätiger Shows und Prominente nominiert. Doch während die Fernsehmacher auf den Sieg hoffen, wurden hinter den Kulissen überraschende Entscheidungen getroffen. In diesem Jahr ist alles anders!

Wie nun bekannt wurde, wird der Deutsche Fernsehpreis in diesem Jahr ohne Barbara Schöneberger stattfinden. In den vergangenen sechs Jahren führte die quirlige Moderatorin durch den Abend und sorgte stets für gute Laune sowie den einen oder anderen Lacher. Doch damit ist nun Schluss! Warum Barbara Schöneberger bei der diesjährigen Verleihungszeremonie nicht dabei sein wird, ist unklar. Hat sie sich vielleicht in den letzten Jahren schlicht und ergreifend satt moderiert? Oder an Projekten übernommen?

Gut möglich! Denn der Deutsche Fernsehpreis ist nicht der einzige Job, den Barbara Schöneberger kurzerhand an den Nagel gehängt hat. Denn Moderatorin und "NDR"-Kollegin Aminata Belli verkündete stolz auf ihrem Instagram-Profil, dass sie Babsi am 29. September in der "NDR Talk Show" vertreten wird. In ihrer Instagram-Story schrieb die 31-Jährige: "Ich freue mich so dolle darauf und darüber. Ihr glaubt nicht, wie sehr!" Warum sie den Job von Babsi übernimmt, hat sie jedoch nicht mitgeteilt.

Immerhin hat Barbara Schöneberger Grund zur Freude: Sie ist beim Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation einer Unterhaltungssendung" nominiert.