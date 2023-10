Barbara Schöneberger & Sasha: Es knistert gewaltig!

Wenn diese beiden irgendwo gemeinsam auftauchen, liegt ein Knistern in der Luft! Barbara Schöneberger und Sänger Sasha sind ein perfektes Match. Auf dem aktuellen Album des Popstars singen sie nun erstmals ein Liebes-Duett miteinander. Zusammen haben sie den Pink-Hit "Just give me a reason" in einer besonderen Version aufgenommen.