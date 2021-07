"Bares für Rares": Die Trödelshow wurde aus dem Programm gestrichen

Wie nun bei einem Blick ins TV-Programm ersichtlich wird, werden am 26.07.2021, 28.07.2021, 30.07.2021, 03.08.2021 sowie 05.08.2021 die Fans der Trödelshow auf das beliebte TV-Format verzichten müssen. Doch damit nicht genug! Nicht nur "Bares für Rares" begibt sich in eine Zwangspause. In den nächsten zwei Wochen fallen auch der "ZDF-Fernsehgarten" am 01.08.2021 und mehrere Telenovelas wie "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" ins Wasser. Die eingefleischten TV-Fans können aber unbesorgt sein, am 09.08. ist Olympia zu Ende, danach laufen alle Sendungen alle wieder wie gewohnt. Es heißt also nur noch ein wenig abwarten und Tee trinken...