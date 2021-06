Wieder einmal wurde ein Publikumsliebling, der eine wirklich einzigartige Persönlichkeit hat, aus dem TV gestrichen. Mit 1,55 Metern Körpergröße und seinen bunten Hemden passt Ludwig Hofmaier nun mal in kein Schema, in keine Hochglanzsendung. Der Antiquitätenhändler hat eben seine Ecken und Kanten und eine wirklich ungewöhnliche Lebensgeschichte. Und gerade das ist doch so toll an ihm! Wer kann schließlich schon von sich behaupten, 1967 auf den Händen laufend die 1070 Kilometer lange Strecke von Regensburg bis Rom zurückgelegt zu haben, nur um vor Ort dem Papst die Hand zu schütteln? Lucki kann das und das macht ihn zu einem echten Unikat! Schade, dass solch ein Charakterkopf nun keinen Platz mehr in der beliebten Fernsehsendung "Bares für Rares" hat. „Ich bin, wie ich bin“, hat Ludwig Hofmaier erkannt. Und das kann heutzutage im TV manchmal das Aus bedeuten. Davon kann auch TV-Kollege Dieter Bohlen, für den RTL jetzt einen Nachfolger sucht, ein Lied singen...

