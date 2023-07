"Bares für Rares": Es ist aus! Jetzt wurde es offiziell bestätigt

Der Antiquitäten-Experte Albert Maier war fester Bestandteil in der Show "Bares für Rares" und gehörte zu den absoluten Zuschauer-Lieblingen. Doch nun heißt es Abschied nehmen. Bereits am Sonntag war sein letzter Auftritt an der Seite von Horst Lichter. Und der wurde ganz emotional...