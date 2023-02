"Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter: Das passiert wirklich hinter den Kulissen!

Denn nicht nur Händler und Händlerinnen schwärmen für Antiquitäten, sondern auch Lichter selbst. "Je mehr die Experten erklären, umso mehr verliebe ich mich in den Gegenstand", verrät der Fernsehkoch, wie "Woche heute" berichtet. So sehr, dass er die Rarität unbedingt haben muss. Aber es gibt einen kleinen Haken. Denn er darf erst ein Angebot abgeben, wenn die Kostbarkeit bereits gehandelt wurde. "Ich muss dann ordentlich drauflegen!", so Horst. Einen Freundschaftsrabatt gäbe es nicht. "Das ist ja die Schweinerei", beklagt er sich. Nach dem Motto: Geschäfte können die Freundschaft stören, weil sie da nicht hingehören...

