Barry Ryan: Der Sänger stirbt im Alter von 72 Jahren!

Der Song "Eloise" machte den britischen Popsänger 1968 weltberühmt. Mit seinem Zwillingsbruder Paul Ryan hatte er den Hit geschrieben. Danach startete er als Solokünstler durch. In Deutschland landete der Song damals auf der Spitzenposition in den Charts, auch in Australien und der Schweiz eroberte er die Chartspitze. Die ZDF-"Hitparade" gewann er damals mit dem deutschen Schlager "Zeit macht nur vor dem Teufel halt" im Jahr 1972. Größere Erfolge konnte er dann zunächst nicht mehr verbuchen. Er verabschiedete sich etwas von der Musik und widmete sich der Fotografie, was eine große Leidenschaft von ihm war.

2021 sind weitere Stars von uns gegangen - mehr dazu hier im Video: