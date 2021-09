Tommy Kirk: Disney-Star wurde tot aufgefunden!

"Wir sind traurig über den Tod von Tommy Kirk, dem geliebten Kult-Star aus diversen Disney-Familienlieblingen aus den 1950er- und den 1960er-Jahren", teilte Disney in einem Statement beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Todesursache ist bisher unklar. Ein Fremdverschulden konnte jedoch ausgeschlossen werden. Tommy Kirk zählte zu einer der bekanntesten Kinderstars in den 50er und 60er Jahren. Er spielte in zahlreichen Produktionen mit - unter anderem erlangte er durch "Sein Freund Yeller" oder "Dschungel der 1000 Gefahren" große Bekanntheit.

