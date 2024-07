Bastian Schweinsteiger: Nächster Fauxpas! Er wird vor laufenden Kameras zur Witzfigur

Am Sonntagabend (30. Juni) fand das EM-Achtelfinale zwischen Spanien und Georgien statt. Am Start: "Schweini" und Alexander Bommes. Nach dem Spiel, das Spanien mit 4:1 gewann, kamen die beiden auf das anstehende Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien zu sprechen. Bastian erörterte hierbei die Gefahr, die von spanischen Einflussspielern wie Nico Williams (21) und Lamine Yamal (16), "die eins gegen eins, eins gegen zwei gehen", zu erwarten wäre. "Da müssen wir am Mittwoch aufpassen", erklärte er und erhielt dafür von seinem Co-Moderatoren einen verwirrten Blick. Alexander entschied sich dafür, mitzuspielen und den Experten etwas auf die Schippe zu nehmen. Er wandte sich mit einem verschmitzten Grinsen an die Zuschauer:innen: "Wenn Sie am Mittwoch einschalten, dann haben Sie Pech." Er fuhr fort: "Sonst gerne auch Freitag schauen, da spielt Deutschland auch gegen Spanien."