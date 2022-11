Bastian Schweinsteiger & Ana: Trennung fürs große Glück

"Für mich ist es unabdingbar, dass man mit einem Lächeln ins Bett geht und mit einem Lächeln auch wieder aufwacht", verrät Bastian. Mit Ruhe und Gelassenheit meistert das Paar den Familienalltag. Und ab und zu nehmen sich die beiden auch kleine Auszeiten, um ihre Zweisamkeit zu genießen - getrennt von ihren Kindern. Erst kürzlich verbrachten sie einen Kurzurlaub in Venedig, schwelgten in schönen Erinnerungen. Denn dort heirateten sie 2016 ganz romantisch. Der ehemalige Fußballprofi und der Ex-Tennis-Star gönnen sich ganz bewusst diese Ungestörtheit, um an ihrem Glück festzuhalten. Denn der Alltagstrott brachte schon viele Ehen zum Scheitern.

Zuhause kümmern sich Ana und Basti gemeinsam um ihre zwei Söhne Luka und Leon. Eine klassische Rollenverteilung im Hause Schweinsteiger gibt es nicht. Und so ist es normal, dass die gebürtige Serbin die Kinder morgens fertig macht und Papa dann den Chauffeur spielt, die beiden zur Kita fährt.

