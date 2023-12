Bauer André und Julia: Liebeshammer! Sie wagen schon jetzt den nächsten Schritt

Schon beim ersten Kennenlernen knisterte es heftig zwischen Julia und André. Bei der Umarmung am Bahnhof wollte der Landwirt seine Auserwählte am liebsten gar nicht mehr loslassen. In der Hofwoche bohrte sich Amors Pfeil immer weiter in sein Herz: "Du bist schon eine Praline", hauchte der Bauer Julia auf der Welpenwiese ins Ohr. Das ging der 29-Jährigen genauso: "Ich war hin und weg", gab die brünette Beauty schon in der ersten Folge von "Bauer sucht Frau" zu.

Wie liebevoll ihr Auserwählter mit seinen Tieren umgeht, überzeugte die Schleswig-Holsteinerin schließlich vollends. Doch zwischen all den niedlichen Kälbchen und Hundewelpen hatte Julia nur Augen für ihren André. Der gestand ihr schließlich am letzten Tag der Hofwoche: "Ich habe mich in dich verliebt".