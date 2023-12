Viehwirt Daniel: Fake-Vorwürfe! Zuschauer zweifeln an "Tussi"-Hofdame Valentina

Und schlecht scheint sich Valentina nicht anzustellen. Im Gegenteil: Von ihrer Arbeitsmoral ist der Bauer baff: "Die Valentina hätte ich nie so erwartet. Sie wirkt ja wirklich wie eine Tussi, aber ist es einfach nicht. Sie packt ja wirklich mit an. Und sieht einfach noch gut aus mit dazu. Also, was will man mehr?", schwärmt der Viewirt im RTL-Interview.

Dass Valentina so viele Follower auf Instagram hat und sich sexy auf der Plattform präsentiert stößt jedoch etlichen Zuschauern sauer auf: "Die will nur ins Fernsehen", "nächstes Jahr Love Island" oder "so eine Tussi", lauten etwa die Kommentare auf Instagram. Ob Valentina wirklich Interesse an Daniel hat oder es ihr nur darum geht berühmt zu werden? Das wird sich beim großen Wiedersehen zeigen! Wir sind gespannt!

