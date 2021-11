Bauer Gerald & Anna Heiser: Jaa, jetzt sollen es alle wissen!

Wie Anna Heiser nun via "Instagram" offenbart, war ihr schon kurz nach dem Kennenlernen mit Gerald klar, dass er der Mann fürs Leben ist. So berichtet sie ihren treuen Fans: "Wer hätte vor vier Jahren gedacht, dass wir beide zusammen kommen, heiraten und eine glückliche Familie bilden? Na gut! Ich habe es gedacht!" Sie ergänzt: "Die Teilnahme an der Sendung war die beste Entscheidung unseres Lebens!" Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Anna könnte mit ihrem Leben in Namibia nicht glücklicher sein. Und das, obwohl es Anna und Gerald nicht immer leicht hatten. So musste das Paar nicht nur die gesundheitlichen Probleme von Gerald verkraften, ein Jahr nach ihrem Kennenlernen erkrankte der Bauer an einer Nervenkrankheit, auch eine Fehlgeburt setzte Anna und ihrem Liebsten gewaltig zu. Doch diese schlimmen Zeiten konnten sie zum Glück mittlerweile hinter sich lassen und sind mit ihrem Sohn Leon eine waschechte Bilderbuchfamilie!