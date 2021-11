Inka Bause: Traurige Worte! Jetzt bricht es aus ihr heraus!

Wie Inka nun verrät, spielt bei der diesjährigen "Bauer sucht Frau"-Staffel das Thema Alter bei ihr eine übergeordnete Rolle! So bereitet es ihr ganz schön Kopfzerbrechen, dass die Kandidatinnen immer jünger werden! Gegenüber "RTL" gibt Inka zu verstehen: "Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen! Die werden immer jünger und attraktiver." Hoppla! Hat Inka etwa das Gefühl, nicht mehr mithalten zu können? Wohl kaum! So ergänzt sie scherzhaft: "Ich muss wirklich immer wochenlang vorher mit meiner Stylistin sprechen: 'Was soll ich denn noch anziehen, bitte? Die Mädels sehen alle so rattenscharf aus und haben so tolle Dirndl an! Wie kann ich das toppen?'" Ebenfalls ist sie der Meinung: "Es geht für mich nicht wirklich darum, zu toppen. Mit 52 geht es für mich nur noch darum, überhaupt noch wahrgenommen zu werden." Ob Inka demnächst noch mehr intime Beichte dieser Art mit ihren Fans teilen wird? Wir können gespannt sein...