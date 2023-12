Bauer Siegfried: Tränen beim Wiedersehen! Er hat Simone falsche Hoffnungen gemacht

Wie sich die Liebe zwischen Siegfried und Simone entwickelt hat? Das bleibt auch den anderen Bauern und Bäuerinnen lange ein großes Rätsel. Als Pferdewirtin Carolin den Bullenzüchter beim großen Wiedersehen nach seinem Beziehungsstatus fragt, druckst der 63-Jährige zuerst nur herum: "Wir telefonieren und verstehen uns gut."

Von dieser Antwort ist Hofdame Simone jedoch nicht überzeugt und schaut den Landwirt fragend an. "Ich würde mir wünschen, dass wir zusammenkommen", erklärt die Blondine später im Interview mit RTL.

Für Siegfrieds Windigkeit hat auch Inka Bause kein Verständnis und will endlich Klarheit schaffen: "Wir nehmen ihn in die Mitte, dann kann er sich nicht herauswinden", so die Moderatorin. "Was hat die Zeit gebracht?", will sie nun endlich von dem Bauern wissen, der wie ein kleines bockiges Kind mit verschränkten Armen zwischen der Moderatorin und Simone sitzt.