Bauer Siegfried: Jetzt setzt er sie vor die Tür!

Doch es kommt anders: "Simone, du hast bei mir einen unheimlich sympathischen Eindruck gemacht, ich merke da irgendwas in meinem Herzen, es bubbert irgendwie", schwärmt Siegfried. Die bricht daraufhin in Tränen aus und wirft sich ihrem Traummann an den Hals.

Als Patrizia diese Worte hört, ist sie wie vom Blitz getroffen."Patrizia, es tut mir Leid", ringt sich Siegfried noch ein paar Worte ab. Damit hätte die 53-Jährige wohl nicht gerechnet: "Ich würde dann jetzt gehen", schnaubt sie. Ihre Koffer darf der Bullenzüchter noch ins Auto tragen, dann dampft die Landwirtschafts-Liebhaberin ab.

Ob Siegfried mit Simone sein Glück findet? Das bleibt abzuwarten. Doch in der fünften Folge ziehen anscheinend schon wieder dunkle Wolken auf, wie RTL in der Vorschau andeutet.

Neben Siegfried hoffen bei "Bauer sucht Frau" in der 19. Staffel noch elf weitere Kandidaten auf die große Liebe: Milchbauer André, Pferdewirtin Carolin, Öko-Bauer Christoph, Viehwirt Daniel, Hobbypferdebauer Dietrich-Max-Helmut, Schafzüchter Hannes, Pferdewirt Hans, Milchbauer Patrick, Geflügelbäuerin Stefanie, Metzger Steffen und Ackerbauer Stephan.