Bauer Siegfried: "Kann ich nicht" - Simone kann ihre Tränen nicht zurückhalten

In der sechsten Staffel von "Bauer sucht Frau" wird es leidenschaftlich. Auch bei Bauer Siegfried entwickeln sich langsam Gefühle. Doch bevor der 63-Jährige sich festlegen will, stellt er die Kochkünste seiner Herzdame auf die Probe. "Wir müssen das Kochen noch bisschen ausführlicher machen, weil bisher war's noch nicht viel mit Kochen, von daher müssen wir mal gucken, was sie kann", stellt der Odenwälder klar.

Gesagt, getan: Simone und Siegfried wollen in der Küche gemeinsam Buletten brutzeln. Beim Zwiebelschneiden kommen jedoch erste Unstimmigkeiten auf: "Meiner Meinung nach gehören in Frikadellen gewürfelte Zwiebeln und nicht Scheiben!", schüttelt die Brandenburgerin den Kopf. Siegfried besteht jedoch auf seinen Zwiebelringen: "Willst du mal probieren"?, fragt der 63-Jährige während er Simone seine in Hackfleisch getauchte Hand hinstreckt. Zögerlich schleckt die Blondine die Fleischmasse von seinen Fingern. Lecker sieht anders aus! Ob das fertige Essen wohl schmeckt? Simone und Siegfried sind zumindest mit ihrem Werk zufrieden.

Dann kann der Bauer nicht mehr an sich halten und entführt die Brandenburgerin an seinen Lieblingsplatz, eine kleine Bank auf dem Feld. "Schön und jetzt?", will die 58-Jährige wissen: "Simone ich wollte dich mal fragen: Hat es dir gefallen?",fragt Siegfried. "Es hat mir gefallen, wie du dich angestrengt und bemüht hast", legt der Bauer los.: "Deshalb habe ich dir eine Kleinigkeit mitgebracht". Aus dem tiefen Gras holt er schließlich einen Blumenstrauß und eine Tüte Pralinen mit der Aufschrift "Meine Traumfrau bist du" hervor. "Lies mal vor", fordert der Bauer. Doch da ist es längst um Simone geschehen. Tränenaufgelöst ringt sie nach Worten: "Kann ich nicht" und gibt dem Bauern stattdessen unzählige Küsse auf den Mund. Wie schön!