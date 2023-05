Bauer sucht Frau: Drama um Johannes Höfinger! Ist seine Teilnahme nur ein Fake?

Jedenfalls versuchte der junge Mann aus dem Waldviertel sein Glück bereits in der österreichischen Variante der bäuerlichen Kuppel-Show. Daraus wurde zwar nichts, doch im Anschluss wusste Johannes Höfinger die öffentliche Aufmerksamkeit durchaus gewinnbringend zu nutzen: Er nahm an der Mr. Austria-Wahl teil, erreichte sogar das Finale, durfte neben Baumogul Richard Lugner in der "Opernball-Prinzessin"-Jury sitzen, außerdem folgten so einige Model-Jobs. Jetzt sucht Johannes noch mal im deutschen Fernsehen nach der großen Liebe. Dort warten immerhin, falls es mit dem Mann fürs Leben wieder nicht klappt, weitere quotenträchtige Dating- und Reality-Formate …

