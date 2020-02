Inka Bause: So anders sah ihre Frisur früher aus!

Mit ihrem blonden Kurzhaarschnitt galt schon immer als echte Trendsetterin in der -Welt. Als die Moderatorin 2005 bei „ “ durchstartete, war das Publikum nicht nur von ihrer humorvollen Art, sondern auch von ihrer mutigen Frisur verzückt. So avancierte Inka Bause schnell zum Styling-Vorbild für eine ganze Generation an Frauen. Seither hat sich im Leben der Blondine sowohl beruflich als auch äußerlich wenig verändert, denn auch 2020 steht Inka Bause mit dem gleichen Haarschnitt für die gewohnte -Kuppelshow vor der Kamera. Erst ein Blick in ihre Vergangenheit bringt einige Geheimnisse über ihre Frisur zu Tage.

Inka Bause Frisur: Früher trug sie eine Dauerwelle

Auf Bildern aus früheren Zeiten ist Inka Bause heute kaum wiederzuerkennen. Statt eines flippigen Kurzhaarschnitts trug die „Bauer sucht Frau“-Moderatorin ihre blonde Mähne damals lang und mit Dauerwelle gestylt. Mit jeder Menge Schmuck und kajalumrandeten Augen unterstrich sie ihren hippen 80er-Jahre-Look gekonnt. Inka Bause war halt schon immer eine wahre Styling-Queen!

Statt flippiger Kurzhaar-Frisur trug Inka Bause in den 90er Jahren lieber eine sexy Dauerwelle Foto: Imago

Früher war Inka Bause Schlagersängerin

Doch nicht nur äußerlich hat sich die Moderatorin heute um 180 Grad gewendet, sondern auch beruflich geht sie ganz neue Wege. Als Tochter eines Komponisten absolvierte Inka Bause in den 80er Jahren eigentlich ein Gesangsstudium, spielte Geige im Orchester und nahm Klavierunterricht. Mit den Hits ihres Vaters konnte sich die junge Blondine in der Schlagerwelt einen Namen machen. Ihr erstes Album "INKA" erschien bereits in den 1987 und wurde ein voller Erfolg. Später erreichte Inka Bause 1998 bei den Deutschen Schlager-Festspielen mit ihrem Hit "Ich will nur Dich" den fünften Platz. Selbst nach der Jahrtausendwende feierte sie mit herzerwärmenden Nummern wie "Florian" oder "Mein Herz bleibt bei dir" als Schlagersängerin weitere große Erfolge.

„Bauer sucht Frau“-Hochzeiten: Bei diesen Paaren hat es gefunkt!

Die Moderation war damals NUR ihr zweites Standbein, doch auch in dieser Sparte stellte sie schnell ihr Talent unter Beweis. Nach ersten Gehversuchen mit der Kindersendung „Talentbude“, landete Inka Bause beim Radiosender „105‘5 Spreeradio“, wo sie zeitweise ihre eigene Sendung moderierte. Zwischendrin stellte die Leipzigerin immer wieder ihr Können als Schauspielerin unter Beweis. Erst kürzlich überraschte Inka Bause auf mit einem Schnappschuss aus vergangenen Zeiten. Es ist ein Rückblick in das Jahr 1996 in dem die damals 28-Jährige ihre erste große Rolle in dem Spielfilm "Der Millionär" übernahm.

Inka Bause 2020: Alte Frisur, neues TV-Format

2020 geht Inka Bause ganz neue Wege. Zwar mit gewohnter Frisur, dafür mit ganz neuer Mission! Bei "Bauer sucht Frau International" verhilft die Moderatorin diesmal Landwirten rund um den Globus zur großen Liebe. Neben einem Imker aus Neuseeland legt auch ein Kokosplantagen-Besitzer aus Indien sein Glück in Inkas Hände. Wie gewohnt wird die 51-Jährige wieder im traditionellen Dirndl durch die Erfolgsshow von RTL führen. Sicherlich wird auch ihre trendige Kurzhaar-Frisur wie gewohnt gut gestylt sitzen.

Dank Inka Bause haben bei "Bauer sucht Frau" schon einige Landwirte den passenden Topf zum Deckel gefunden: