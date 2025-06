"Bauer sucht Frau": Abschaffung nach 20 Jahren!

Am Montag durften sich die Bauern der 21. Staffel erst einmal vorstellen. Nun heißt es: bewerben! Und in einigen Monaten bekommen die Fans dann die neue Staffel im Fernsehen zu sehen. Die Wartezeit wird bestens überbrückt: Die 7. Staffel von "Bauer sucht Frau International" startet am 16. Juni, schon jetzt gibt es die erste Folge bei RTL+.