"Bauer sucht Frau International": Start & Kandidaten der 7. Staffel bekannt

Mit frischen Gesichtern, spannenden Hofgeschichten und Moderatorin Inka Bause geht "Bauer sucht Frau International" erneut auf die Suche nach der großen Liebe. Ob in der Wildnis Namibias oder auf der Hühnerfarm in Kanada – die Chancen stehen gut, dass auch in Staffel 7 wieder Herzen höher schlagen.