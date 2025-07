"Bauer sucht Frau": Anja & Bruno – So lebt das Traumpaar heute!

Seit mittlerweile zwei Jahrzehnten sorgt Inka Bause als Moderatorin von "Bauer sucht Frau" dafür, dass Landwirte auf der Suche nach der großen Liebe fündig werden. Von all den Paaren, die sich im Laufe der erfolgreichen RTL-Kuppelshow gefunden haben, sticht ein Paar besonders heraus: Anja und Bruno Rauh. Ihre Liebesgeschichte begann 2007 vor laufenden Kameras – und hält bis heute an! Doch wie lebt das Kult-Traumpaar des "Bauer sucht Frau"-Universums aktuell? Wir werfen einen exklusiven Blick auf ihr heutiges Leben und erklären, was das Paar so besonders macht.