Bauer sucht Frau: Bittere Abfuhr! Kandidatin serviert Bauer ab

"Wenn die Susi in meiner Nähe ist, ist es immer ein bedeutender Moment", hatte der Landwirt zuvor noch von seiner Kandidatin geschwärmt. "Man merkt, wie das Herz so langsam anfängt schneller zu werden", ergänzt er. Doch Susanne ging es offenbar anders. Bei dem Ausflug hakt er bei ihr nach, wie ihre Gefühle für ihn sind und muss eine böse Abfuhr einstecken. "Du bist wirklich ein total sympathischer Mann [...]. Ich will dir keine falschen Hoffnungen machen oder Gefühle vorspielen, die einfach in dem Moment einfach nicht da sind", erklärt sie ihm und gesteht knallhart: "Bis jetzt ist es halt noch nicht übergesprungen dieses Gefühl, dass ich eine Verliebtheit habe oder verliebt bin."

Für Manfred ein Schock. "Ich hätte mir gewünscht, dass die Antwort anders ausfällt. Jetzt muss ich damit leben", sagt er geknickt. Leicht ist die Entscheidung Susanne aber nicht gefallen. Bei ihr fließen nach der Verkündung einige Tränen. "Es tut mir voll leid, dass ich es nicht so erwidern kann, wie er es sich wünscht", stellt sie klar.

Bleibt abzuwarten, wie sich die Hofwochen bei den anderen Bauern entwickeln.